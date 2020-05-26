Türkiye koronavirüs karşı önemli bir mücadele veriyor. Ülkemizde sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar salgınla birlikte kapatıldı. Salgının kontrol altına alınmasıyla 11 Mayıs’ta yeni normalleşme süreciyle ilgili önemli adımlar atıldı. AVM’ler, mağazalar, kuaförler ve berberler açılırken okulların eylül ayında açılmasına karar verildi. Normalleşme takvimine yönelik açıklamaları ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her hafta pazartesi günü yaptığı açıklama ile duyuruyor. Ancak ramazan bayramı sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Mayıs Pazartesi günü açıklama yapmadı. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman? | Cumhurbaşkanı ne zaman konuşacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından; seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasakları, kapalı mekanların açılacağı tarihler hakkında açıklama yapması bekleniyor. Vatandaşlar ise söz konusu toplantının ne zaman olacağını merak ediyor.

Kabine toplantısı 28 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 19.00 gibi açıklama yapması bekleniyor.