Koronavirüs salgınıyla birlikte kabine toplantıları daha yakından takip edilmeye başlandı. Artan vakalarla birlikte vatandaşlar, ‘Yasaklar geri dönecek mi? Okullar kapanacak mı? Aşı zorunlu olacak mı? Sorularına cevap arıyor. Bilindiği gibi önemli kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman? Bugün kabine toplantısı var mı?

Kabine toplantıları genellikle hafta başında gerçekleşiyor. Bu sebeple pek çok kişi “Bugün kabine toplantısı var mı?” sorusuna cevap arıyor. Son kabine toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü yapıldı. 18 Ekim Pazartesi günü ise kabine toplantısı olmayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaretleri sebebiyle Angola’da bulunuyor. Bir sonraki kabine toplantısının 25 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Kabine toplantısının tarihine ilişkin bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.