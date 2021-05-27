Kabine toplantıları salgın sürecinde vatandaşlarca daha yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok kişi normalleşme adımlarının ne zaman atılacağını, kabine toplantısının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Kabine toplantısı ne zaman? Bu hafta kabine toplantısı var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki günlerdeki gelişmelere göre milletimizle paylaşacağız. Vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için milletimizin kademeli normalleşme döneminin kurallarına uymasını istiyoruz. Riskli grupların tamamının aşılanması için çalışıyoruz. Belirlenen tedbirler insanlarımıza eziyet olsun diye değil bu sancılı dönemi geride bırakmak için milletimizin önüne konmaktadır” dedi.

Son kabine toplantısı 17 Mayıs’ta yapıldı. Bir sonraki kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.