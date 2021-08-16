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Yaşam Kabine toplantısı ne zaman?
Yaşam

Kabine toplantısı ne zaman?

Bugün kabine toplantısı var mı? Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Pek çok kişi kabine toplantısının ne zaman yapılacağını, hangi kararların alınacağını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:06:00 -
Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs salgınında vakalar 22 bin seviyelerinde seyrediyor. Şimdiye kadar 84 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Halen 19 milyonu aşkın kişi aşı olmadı. Hal böyle olunca aşı olmayanlara yönelik kısıtlama olup olmayacağı merak konusu. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısı 12 Temmuz’da yapıldı. 2 Ağustos’ta yapılması gereken kabine toplantısı orman yangınları sebebiyle ertelendi. Milyonların beklediği kabine toplantısının 16 Ağustos’ta yapılması bekleniyordu. Bakanların büyük kısmının afet bölgelerinde olması sebebiyle bugün yapılması planlanan toplandı ertelendi. Kabine toplantısının gün ve saati açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Kabine toplantısında aşılama programı ve yüz yüze eğitimle ilişkin konuların görüşülmesi bekleniyor.

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Sağlık

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