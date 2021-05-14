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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı tarihi belli oldu mu? Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgını, tam kapanma ve normalleşme ile ilgili son görüşmelerin yapılacağı Kabine Toplantısı tarihi merakla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün toplanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 14:04:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız'' ifadesini kullanmıştı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine Toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısının ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmiş değil. Beklentiler geçen pazartesi günü yapılacağı şeklindeydi fakat yapılmadı. Şimdi gözler 17 Mayıs Pazartesi gününe çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı'nın yapılacağı gün ve saat netleşince haberimizde bulabilirsiniz.

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