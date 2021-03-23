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Gündem Kabine toplantısı ne zaman?
Gündem

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri bireyler tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin ülkemizde alınan son kararlar kabine toplantısında alınıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Bugün Kabine Toplantısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 16:25:00 -
Kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan son durum sonrasında yasaklarla ilgili gelişmeler için gözler kabine toplantısına çevrildi. 23 Mart tarihinde kabine toplantısı olup olmayacağı araştırılıyor.

Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklama yapmıştı. Yeni bir haftanın başlamasıyla birlikte gözler yeni kabine toplantısına çevrildi. Yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

Kabine toplantısının yapılacağı tarih ile ilgili son dakika gelişmeleri gündeme geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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