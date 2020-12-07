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Gündem Kabine Toplantısı ne zaman? 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Gündem

Kabine Toplantısı ne zaman? 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Yeni yasaklar gelecek mi? Korona virüsü vaka ve ölü sayılarında yaşanan hızlı artışın ardından kabine toplantısında alınacak yeni tedbirler merak konusu oldu. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Yeni tedbirler ve 14 gün sokağa çıkma yasağı mı gelecek? İşte, detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:19:00 -
Kabine Toplantısı ne zaman? 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Koronavirüsü vaka ve ölü sayılarındaki hızlı artışın ardından gözler Bakanlar Kurulunun yapacağı toplantıya çevrilmiş durumda. Kabine Toplantısı ne zaman, yeni tedbirler neler? ve 14 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? soruları en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte, merak edilen sorularla ilgili ayrıntılar…

Kabine toplanısı ne zaman yapılacak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı dahil yeni tedbirlerin alındığı son Kabine Toplantısı 30 Kasım'da tarihinde gerçekleşmişti. Ancak yeni toplantının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir açıklama gelmedi. Kabine Toplantısı günü ve saati ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde detayları haberimizde vereceğiz.

Koronavirüsün seyrine bakılarak 14 gün sokağa çıkma yasağı olacağı iddia edildi fakat konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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