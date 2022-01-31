Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Pek çok kişi ise kabine toplantısında belirlenen kararları merak ediyor.

Kabine toplantısı ekonomi paketi güncel | Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni destek paketi belirlediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlardan ilki olan İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği'ni, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların, finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız, tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır” dedi.

Erdoğan, bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için banka ve firmaların gereken hassasiyeti göstereceklerine inandıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere, bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacağını aktaran Erdoğan, "Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.