  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kabine toplantısı ekonomi paketi güncel | Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketi açıklaması
Ekonomi

Kabine toplantısı ekonomi paketi güncel | Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından üç önemli ekonomi paketinin belirlendiğini açıkladı. Peki, yeni ekonomi paketinde neler var?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 20:12:00 -
Kabine toplantısı ekonomi paketi güncel | Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketi açıklaması

Kabine toplantısında ekonomik gelişmeler masaya yatırıldı. Pek çok kişi ise kabine toplantısında belirlenen kararları merak ediyor.  

Kabine toplantısı ekonomi paketi güncel | Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yeni destek paketi belirlediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunlardan ilki olan İşletme Harcamalarında Kartlı Ödeme Desteği'ni, KOBİ ve KOBİ dışı tüm firmaların, finansmana erişimini sağlamak için hazırladık. Yatırım Destek Paketi, kalkınma planındaki öncelikli sektörlerden başlayarak katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat Destek Paketi ise döviz kazandırıcı faaliyet yürüten ve ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Bu 3 paketle firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz. Amacımız, tedarik zincirinde sürekliliği sağlayacak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayı destekleyecek bir ekonomik destek iklimi oluşturmaktır” dedi.

Erdoğan, bu kapsamda alınacak kredilerin amacına uygun kullanılmasını temin etmek için banka ve firmaların gereken hassasiyeti göstereceklerine inandıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, fatura ve sözleşme belgelerinin takibi başta olmak üzere, bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacağını aktaran Erdoğan, "Yeni kredi paketimizin ülkemize, sektörlerimize, firmalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?
Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?

Eğitim

Kreş anaokulu desteği kime verilecek? Hangi aileler kreş desteği alabilir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay