Tam kapanmanın ardından nasıl bir normalleşme yaşanacağı merak konusu. Bu sebeple vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ardından tam açılmanın değil kademeli normalleşmenin yaşanacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor” açıklamasında bulunmuştu.

Kabine toplantısının yapılacağı tarih halen netlik kazanmadı. Toplantı günü ve saati açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.