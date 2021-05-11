  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Srebrenista annelerinden Filistinli annelere destek
Faruk Fatih Özer'e ödül konuldu
Gazze'deki İsrail vahşeti gün ağarınca ortaya çıktı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Gündem Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?
Gündem

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Kabine toplantısı tarihi | Milyonların gözü kulağı kabine toplantısında. Yasakların tamamen kaldırılıp kaldırılmayacağı, normalleşme takvimi merak konusu. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:45:00 -
Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Tam kapanmanın ardından nasıl bir normalleşme yaşanacağı merak konusu. Bu sebeple vatandaşlar gözlerini kabine toplantısına çevirdi. Peki, kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine toplantısı bugün mü? Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

29 Nisan’da başlayan tam kapanma 17 Mayıs’ta sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmanın ardından tam açılmanın değil kademeli normalleşmenin yaşanacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, “Yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreçte yer alacak. Kabine Toplantısında en önemli madde olacak. Ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor” açıklamasında bulunmuştu.

Kabine toplantısının yapılacağı tarih halen netlik kazanmadı. Toplantı günü ve saati açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Baricitinib nedir ne için kullanılır?
Baricitinib nedir ne için kullanılır?

Sağlık

Baricitinib nedir ne için kullanılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!
Gündem

O isimden ilginç Ali Babacan iddiası: FBI adına ajanlık yaptığını biliyoruz!

Alaattin Çakıcı’nın oğlu Ali Çakıcı, babasının danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulundu. Çakıcı’nın oğlu açıklamas..
Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım
Dünya

Aliyev'den Dağlık Karabağ çıkışı: Bu çok tehlikeli bir yaklaşım

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki krizin çözüldüğünü belirterek, sorunun çözüldüğünü ve bu konuya geri dönmenin kim..
Son dakika gelişmesi: İsrail terör güçleri, AA muhabirini vurdu!
Dünya

Son dakika gelişmesi: İsrail terör güçleri, AA muhabirini vurdu!

AA muhabiri Turgut Alp Boyraz, İsrail terör güçleri tarafından plastik mermiyle vurup yaraladığı bildirildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay