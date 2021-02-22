  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?
Gündem

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı ne zaman sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararlarında Mart itibariyle normalleşme takviminin uygulanacağını duyurmuştu. Vatandaşlar normalleşme takviminin detaylarını merak ederken Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Bu hafta hangi gün yapılacak? gibi soruları araştırıyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 20:37:00 -
Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı yeni haftanın başlamasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yaptı. Hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ise merak konusu. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Kademeli normalleşme nasıl olacak?

İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye olay teklif! 'Biz hazırız' diyerek duyurdular

Rusya Federal Askeri ve Teknik İş birliği Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Defalarca söylediğimiz gibi, yeni uçaklarımız da dahil olm..
Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti
Dünya

Joe Biden’dan beklenmedik karar! Suudi Arabistan harekete geçti

ABD Başkanı Joe Biden’ın beklenmedik kararı sonrası Suudi Arabistan, ABD’li Lockheed Martin şirketiyle bir anlaşma imzaladı.
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Gündem

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Sakarya merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda yabancı uyruklu 11 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay