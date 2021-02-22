Kabine toplantısı yeni haftanın başlamasıyla birlikte araştırılan konular arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme ile ilgili açıklama yaptı. Hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih ise merak konusu. Gözler kabine toplantısına çevrildi.

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Bu haftanın Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

Kademeli normalleşme nasıl olacak?

İller vaka sayısı ve aşı durumuna göre dört gruba ayrılacak.

Dört gruba ayrılan iller düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırılacak.

Okullarda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek.

Restoran, cafe, kıraathane vb. esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde belirlenecek.

Uzaktan eğitimle eğitimine devam edenlerin durumu illerdeki vaka sayısı baz alınarak planlanacak.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması illerdeki vaka sayısı, aşılama ve diğer kriterlere göre değerlendirilip aşamalı olarak kaldırılacak.