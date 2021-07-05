Kabine Toplantısı bitti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Kabine toplantısı bitti mi? soruları merak kazandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nin ardından Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Erdoğan'ın toplantının ardından yapacağı açıklamalar merak ediliyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi?
Türkiye 1 Temmuz'dan bu yana normalleşme takvimini uyguluyor. Aşı ile birlikte vaka sayıları da düşerken delta varyantının artması tedbir kararlarında bir değişikliğe neden olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman sona erecek?
Kabine Toplantısı bitti mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ve saat 16.00'da başlayan Kabine Toplantısı sürüyor. Toplantı bittikten sonra haberimizin içeriğinden duyurulacak.