Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine'de, Kovid-19 ile mücadele, aşı çalışmaları, turizm sektörüne ilişkin gelişmeler başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi?

Kabine Toplantısı bitti mi?

Kabine toplantısı 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Saat 15.30'da başladı. Toplantı henüz sona ermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.00 gibi kameralar karşısına geçmesi bekleniyor.

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, koronavirüs gündemi ile yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Uzmanlar, aşılamada kırılan rekorun temmuz ayında rahatlama sağlayacağı görüşünde.

50 milyon kişinin çift doz aşı olması ile toplumsal bağışıklık sağlanabilecek. Sonbaharda açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkması planlanıyor. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin konuşan, Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları kaydetti: İnsanlar dikkat ettiği takdirde pazar günü de açılma söz konusu olabilir. Akşam saatlerindeki kısıtlama 22.00 yerine 23.00'e alınabilir. Bireysel önlemlere dikkat edip sırası gelenin aşı olduğu bir zaman dilimi yaşayabilirsek, hem temmuzda hem de güz döneminde toplumsal bağışıklığın sağlanması ile çok da iyi zamanlarımızın olabileceğine inanıyorum.

Dışarıda fiziksel mesafeye uyarsak, kapalı ortamlarda iyi havalandırılan ortamlarda maskesiz belli zaman dilimlerinde durmak mümkün olacaktır. Kalabalık AVM'ye, banka şubesine ya da hastanelerde maske takmak söz konusu olup onun dışındaki alanlarda maskesiz yaşamın olacağını düşünüyorum güz döneminde.