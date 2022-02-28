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Ekonomi Kabine toplanıyor! Kritik açıklama bugün
Ekonomi

Kabine toplanıyor! Kritik açıklama bugün

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantı sonrasında ucuz elektrik açıklaması yapılması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:47:00 -
Kabine toplanıyor! Kritik açıklama bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak Kabine'nin gündeminde, elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak yeni tarife düzenlemesi olacak. Kabinede ayrıca Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm boyutlarıyla ele alınacak. Elektrik faturalarında yapılacak yeni tarife düzenlemesi Kabine'de belirlenecek.

Elektrik üretim ve dağıtım şirketleri temsilcilerinin de görüşü alınaran tamamlanan çalışmayı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kabine'ye sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son toplantının ardından yaptığı açıklamada "210 kilovatsaate kadarki düşük tarife ve 210 kilovatsaatin üzerindeki yüksek tarife rakamları ilgili kurumlarımız tarafından vatandaşlarımız lehine yeniden değerlendirilecektir" demişti.

Afrika ziyareti sırasında konuya tekrar değinen Erdoğan, "210 kilovatsaate kadarki indirimli tarifede ve 210 kilovatsaatin üstündeki birim fiyatlarda vatandaşlarımızın lehine olacak yeni bir düzenleme imkânı üzerinde şu anda çalışılıyor. Esnaf ve sanatkârlar için de indirimli bir tarife söz konusu olabilecek. Sivil toplum kuruluşlarının elektrik aboneliği de ticarethane statüsünden konut statüsüne dönüştürülecek. 1 Mart itibarıyla bu uygulamaya geçmeyi planlıyoruz. Bu adım da milletimizin sesine kulak verdiğimizin göstergesidir" bilgisini vermişti. Kabine toplantısının ardından Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıyla yeni düzenlemeyi kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan'ı vefatının 11. yıl dönümünde andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlakı, dürüstlüğü, manevi kalkınmayı ve istikamet sahibi olmayı siyaset felsefesinin köşe taşı olarak gören 54. Hükûmet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Milliyet

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