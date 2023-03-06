Kabine toplandı! Seçim tarihi görüşülecek

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.35'te başladı.

Toplantıda ele alınması beklenen ilk başlık, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

Kalıcı konutların inşası

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinen son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da Kabine'nin gündeminde olacak.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.