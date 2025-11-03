Kabine toplandı! Masada çok önemli konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.40'ta başladı.

Toplantıda Terörsüz Türkiye Sürecindeki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü DEM Parti İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etmişti. Kabine toplantısında hem bu görüşmenin sonuçları hem de terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası sahadaki son duruma ilişkin bilgilerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Ekim ayı enflasyonu masada olacak

Kabine toplantısında ekonomi de bir diğer önemli başlık olacak. Toplantıda Ekim ayı enflasyonu da masada olacak. Kabine'de enflasyon ve hayat pahalılığı ile mücadelede alınacak ek tedbirler de gözden geçirilecek.

Gazze'deki son durum

Kabinede, Gazze'de ilan edilen ateşkesin ardından bölgedeki son durum da ele alınacak. Toplantıda Türkiye'nin bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri değerlendirilecek. İnsani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Gazze'nin güvenliği ve yeniden imarı için oluşturulacak görev gücü konusunda yürütülen diplomatik temaslar da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde olacak.

Diplomasi gündemi

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta İngiltere Başbakanı ile görüşmesi ve sonrasında imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ile Almanya Başbakanı Merz'in ziyaretine ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.