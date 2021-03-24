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Siyaset Kabine listesi açıklandı mı? Kabine değişikliği olacak mı?
Siyaset

Kabine listesi açıklandı mı? Kabine değişikliği olacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kongresinde yeniden genel başkanlığa seçildi. Erdoğan’ın yeniden AK Parti genel başkanı olmasıyla birlikte partinin MYK üyelerini belirledi. Buna göre, Ömer Çelik, yeniden AK Parti Sözcüsü seçildi. Ömer Çelik, kabine değişikliği olup olmayacağına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki kabine listesi açıklandı mı? Kabine değişikliği olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 19:31:00 - 2021-03-24 19:38:24
Kabine listesi açıklandı mı? Kabine değişikliği olacak mı?

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kabine değişikliğine ilişkin açıklamada bulundu. Peki kabine değişikliği olacak mı? Kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği için ortaya açılan liste doğru mu? Ömer Çelik açıklamasında, “Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu bu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak.” dedi. Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir" demişti.

AK Parti MKYK üyelerinin görev dağılımı da belli oldu.

İşte AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan

2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili

3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili

4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı

6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı

7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı

8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı

9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar

10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı

11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı

12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı

13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı

14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı

15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı

16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı

17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

18. Fatih Şahin – Genel Sekreter

19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü

20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı

21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili

22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili

23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili

24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili

25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili

26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı

27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

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