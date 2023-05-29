Kabine hazırlığı öncesi önemli gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmet Şimşek'le görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce de kabinede yer alacağı iddia edilen Ekonomi eski Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Milletin oylarıyla üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, seçim zaferi sonrası kabineyi oluşturmak için görüşmelere şimdiden başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ekonomiden Sorumlu Eski Bakan Mehmet Şimşek'i Külliye'de ağırladığı, kendisiyle görev alması konusunda görüştüğü öğrenildi.
"Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek" iddiası
Son zamanlarda Mehmet Şimşek'in tekrar kabineye dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.
AK Parti'nin önceki hükümetlerinde önemli rol oynayan Mehmet Şimşek'in tekrar ekonomi yönetiminin dümenine geçeceği iddiaları, Erdoğan ile yaptığı son görüşme ile iyice kuvvetlendi.
İbrahim Kalın: Desteği sürecek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendirmiş, "Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek." ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO