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Siyaset Kabine, Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Dövizdeki yükseliş ve 10 büyükelçi masada
Siyaset

Kabine, Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Dövizdeki yükseliş ve 10 büyükelçi masada

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Döviz kurundaki yükseliş, "istenmeyen adam" ilan edilmesi gündemde olan 10 büyükelçi ile Kovid-19 tedbirleri masaya yatırılacak. Toplantı sonrası Erdoğan'ın, alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 08:12:00 -
Kabine, Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Dövizdeki yükseliş ve 10 büyükelçi masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının öncelikli başlığı, döviz kurunda son dönemde meydana gelen yükseliş olacak. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın genel bir bilgilendirme gerçekleştirmesi beklenirken, ayrıca önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla ilgili de sunum yapması planlanıyor.

Tedbir gelecek mi?

Koronavirüs tedbirleri de kabinenin en önemli gündem başlıklarından biri. Artan vaka ve ölüm sayılarının yanı sıra, aşılama çalışmalarının değerlendirileceği toplantıda, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı Bakanlar Kurulunun görüşlerine göre şekillenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabineye hastanelerin doluluk oranı, yerli aşı çalışmaları ve vakalardaki son duruma ilişkin bilgi verecek. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer de okullardaki son durumu aktaracak.

Büyükelçilerle ilgili sunum

Kabine toplantısının kritik başlıklarından birisi de 10 büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili skandal açıklamaları olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili "Gerekli talimatı Dışişleri Bakanı’mıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce ‘istenmeyen adam’ ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullanmıştı. Toplantıda, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu’nun Türkiye’nin önümüzdeki dönemde uluslararası alanda atabileceği adımlarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar karşısına geçerek kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

Terörle mücadele de gündemde

Ayrıca, son dönemde güvenlik güçleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar, sahadaki son durum ve gelen istihbarat raporları da masada olacak. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Brüksel’deki temaslarına ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Yine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı 30-31 Ekim’de Roma’daki G-20 liderler zirvesiyle ilgili son hazırlıklar da değerlendirilecek. Erdoğan, zirvede başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere pek çok liderle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Türkiye gazetesi)

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