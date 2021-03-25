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Siyaset Kabine değişikliği ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi güncel liste
Siyaset

Kabine değişikliği ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi güncel liste

AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi yapıldı. AK Parti kongresinde partiyi 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlenmesiyle birlikte şimdi gözler yeni kabine listesinde. AK Parti MKYK üyeleri belli oldu. Kongre sonrası ilk kez kameraların karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik beklenen kabine değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği kimler değişecek? Kabinede hangi isimler var? İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi güncel liste.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 12:18:00 - 2021-03-25 12:19:17
Kabine değişikliği ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi güncel liste

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği AK Parti MYK üyelerini açıklarken, kabine sorularını da yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşsünüzdür." dedi.

Kabine değişikliği ne zaman olacak? 

AK Partili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında kabine değişikliğine ilişkin "Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi açıklanır açıklanmaz buradan yeri kabine listesini takip edebilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Fuat OKTAY

Adalet Bakanı

Abdulhamit GÜL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt SELÇUK

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Murat KURUM

Dışişleri Bakanı

Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Fatih DÖNMEZ

Gençlik ve Spor Bakanı

Mehmet M. KASAPOĞLU

Hazine ve Maliye Bakanı

Lütfi ELVAN

İçişleri Bakanı

Süleyman SOYLU

Kültür ve Turizm Bakanı

Mehmet Nuri ERSOY

Millî Eğitim Bakanı

Ziya SELÇUK

Millî Savunma Bakanı

Hulusi AKAR

Sağlık Bakanı

Fahrettin KOCA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa VARANK

Tarım ve Orman Bakanı

Bekir PAKDEMİRLİ

Ticaret Bakanı

Ruhsar PEKCAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Adil KARAİSMAİLOĞLU

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

cumhurbaşkanlığı kabinesi listesi

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