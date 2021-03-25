Kabine değişikliği ne zaman olacak? Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi güncel liste
AK Parti’nin 7. Olağan Kongresi yapıldı. AK Parti kongresinde partiyi 2023 seçimlerine götürecek kadronun belirlenmesiyle birlikte şimdi gözler yeni kabine listesinde. AK Parti MKYK üyeleri belli oldu. Kongre sonrası ilk kez kameraların karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik beklenen kabine değişikliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki kabine değişikliği ne zaman? Kabine değişikliği kimler değişecek? Kabinede hangi isimler var? İşte Cumhurbaşkanlığı kabinesi güncel liste.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği AK Parti MYK üyelerini açıklarken, kabine sorularını da yanıtladı. AK Parti Sözcüsü Çelik, kabine değişikliği iddialarıyla ilgili, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman yapılacağı nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Listelerin uydurulmuş olduğunu görmüşsünüzdür." dedi.
Kabine değişikliği ne zaman olacak?
AK Partili Mahir Ünal, katıldığı canlı yayında kabine değişikliğine ilişkin "Şimdi tabi değişim konuşulmaya başlanınca kaçınılmaz olarak bütün sistemin bir parçası değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Şimdi 2023'e dönük sadece partide değil diğer alanlarda da sayın Cumhurbaşkanımız ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi açıklanır açıklanmaz buradan yeri kabine listesini takip edebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı Kabine listesi güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk kabinesini 09 Temmuz 2018’de açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat OKTAY
Adalet Bakanı
Abdulhamit GÜL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Zehra Zümrüt SELÇUK
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat KURUM
Dışişleri Bakanı
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih DÖNMEZ
Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet M. KASAPOĞLU
Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi ELVAN
İçişleri Bakanı
Süleyman SOYLU
Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri ERSOY
Millî Eğitim Bakanı
Ziya SELÇUK
Millî Savunma Bakanı
Hulusi AKAR
Sağlık Bakanı
Fahrettin KOCA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa VARANK
Tarım ve Orman Bakanı
Bekir PAKDEMİRLİ
Ticaret Bakanı
Ruhsar PEKCAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU