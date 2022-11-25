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Medya Kabine değişikliği geliyor! Berat Albayrak detayı bomba
Medya

Kabine değişikliği geliyor! Berat Albayrak detayı bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim çalışmaları hakkında kulis bilgileri paylaştığı yazısında, "AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 10:15:00 -
Kabine değişikliği geliyor! Berat Albayrak detayı bomba

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim çalışmaları hakkında kulis bilgileri paylaştığı yazısında, "AK Parti’de milletvekili listelerinde değişiklikler bekleniyor. Ama bu yüzde 60-70 seviyesinde değil. Yüzde 40’ın biraz üzerinde olabilir deniliyor" dedi.

Selvi, bugünkü köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet ortak aday çıkarsa da çoklu adayla girilse de Erdoğan açısından bir risk gözükmüyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’la yarıştığı takdirde ilk turda lakin farklı oranlarda seçimi kazanıyor.

Cumhur İttifakı’nın Parlamento’da da çoğunluğu sağlaması için çalışılıyor. AK Parti’nin 300’ün üzerinde milletvekili çıkarması için çaba gösteriliyor.

Bakanların, milletvekili adayı olması düşünülüyor. Bakanlar seçim bölgelerinde sürükleyici oluyor. Erdoğan’ın Kabine’de devam ettirmek istediği isimleri milletvekilliğinden istifa ettireceği söyleniyor. 2018 seçimlerinde Berat Albayrak, Abdulhamit Gül, Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu milletvekili seçilip daha sonra istifa etmişlerdi. Yerel seçimlerde bazı bakanların büyükşehirlerde belediye başkanı adayı yapılması gündemde." 

Selvi, seçim tarihi ile ilgili olarak da "2023 seçimlerinin tarihiyle ilgili bir gelişme oldu. Üniversite sınavlarının 17-18 Haziran’da yapılacağı ilan edildi. Bu demektir ki 18 Haziran’da seçim olmayacak. Üniversite sınavlarının 18 Haziran’da yapılacak olması nedeniyle seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması için lobi yapanlar yine harekete geçecek" diye ifade etti.

 

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