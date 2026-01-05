Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ana gündemini ekonomi, terörle mücadele, bölgesel gelişmeler ve devam eden diplomatik süreçler oluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
