Kabine bugün toplanacak: öncelikli gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve bu süreçte gelinen aşama olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun ve kritik gündem maddeleriyle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, Beştepe'de gerçekleştirilecek.

 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SDG GÜNDEMİ

 

Kabine toplantısının gündeminin ilk sırasını, ülkenin en önemli hedeflerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak. Bu hedef doğrultusunda yapılan operasyonlar, diplomasi ve istihbarat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren Suriye'deki SDG (Suriye Demokratik Güçleri) meselesi ve bölgedeki son gelişmeler de masada olacak.

 

EKONOMİK VE BÜTÇE GELİŞMELERİ

 

Toplantıda, ekonomi yönetimi tarafından sunulacak veriler ışığında ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler detaylıca incelenecek. Ayrıca, 2026 bütçesine dair TBMM komisyonunda devam eden görüşmelerde gelinen aşama ve son durum değerlendirilecek.

 

DIŞ POLİTİKADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

 

Kabine'nin dış politika gündemini ise küresel ve bölgesel çatışmalar oluşturuyor:

  • Gazze: Yaşanan insanlık dramı ve Türkiye'nin bu konuda öncülük ettiği diplomatik çalışmalar ele alınacak.

  • Ukrayna-Rusya Savaşı: Türkiye'nin sürdürdüğü barış çabaları ve uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.

 

