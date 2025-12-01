Kabine bugün toplanacak: öncelikli gündem 'Terörsüz Türkiye' süreci

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun ve kritik gündem maddeleriyle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı, Beştepe'de gerçekleştirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SDG GÜNDEMİ

Kabine toplantısının gündeminin ilk sırasını, ülkenin en önemli hedeflerinden biri olan "Terörsüz Türkiye" süreci oluşturacak. Bu hedef doğrultusunda yapılan operasyonlar, diplomasi ve istihbarat çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Bu kapsamda, Türkiye'nin ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren Suriye'deki SDG (Suriye Demokratik Güçleri) meselesi ve bölgedeki son gelişmeler de masada olacak.

EKONOMİK VE BÜTÇE GELİŞMELERİ

Toplantıda, ekonomi yönetimi tarafından sunulacak veriler ışığında ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler detaylıca incelenecek. Ayrıca, 2026 bütçesine dair TBMM komisyonunda devam eden görüşmelerde gelinen aşama ve son durum değerlendirilecek.

DIŞ POLİTİKADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Kabine'nin dış politika gündemini ise küresel ve bölgesel çatışmalar oluşturuyor: