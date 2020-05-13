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Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 17:39:54 -
Kabil'deki hastaneye düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda ölü sayısı 24'e çıktı

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Vahid Mecruh, yaptığı açıklamada, dün sabah saatlerinde Daşt-i Barçi bölgesindeki hastaneye gerçekleştirilen silahlı ve bombalı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 24'e çıktığını söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında yeni doğan bebek ve doğum yapmak için hastaneye gelen hamile kadınların bulunduğunu ifade eden Mecruh, saldırıda yaralananların sayısının da 16 olduğunu belirtti.

Mecruh, saldırının düzenlendiği hastanenin yeni doğan ünitesinin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Saldırıyı Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve siyasi liderler kınadı.

Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün faaliyet gösterdiği hastaneye dün sabah saatlerinde 3 saldırgan tarafından silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmişti.

Taliban, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığını açıklamıştı.

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