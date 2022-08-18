Kabil'de sanat ve kültür sergisi düzenlendi

Enformasyon ve Kültür Bakanlığı, Afganistan İslam Emirliği'nin zaferinin ilk yılını kutlamak için Salı günü 3 günlük bir sanat ve kültür sergisi düzenledi.

Bakhtar Haber Ajansı'nın haberine göre, Kabil'de Salı gününden itibaren 3 gün boyunca devam edecek sergide Bakanlığın girişimiyle sanatçı ve el sanatlarına ait çok sayıda farklı sanat ve kültür eseri sergilendi.

Kültür ve Sanat Bakan Yardımcısı Mevlevi Atiqullah Azizi, serginin açılış töreninde yaptığı açıklamada, Afganistan İslam Emirliği'nin tüm kadın haklarına bağlı olduğunu ve haklarının İslami Şeriat ışığında verileceğini söyledi.

Bu arada, Bilgi ve Kültür Bakan Yardımcısı Mevlevi Saaduddin Saeed, serginin açılışında, Afganistan'ın el sanatlarının dünyada nadir olduğunu ve İslam Emirliği'nin çok yönlü hizmet vermenin yanı sıra sanayici ve tüccarların sorunlarını çözmeye kararlı olduğunu söyledi.

Saeed, bu ülkenin hayırseverlik üzerine inşa edilmediğini söyledi ve tüm Afganların birlikte çalışmasını ve ülkenin kalkınması ve özgüveni için çaba göstermesini istedi.

Serginin organizatörü Syed Inayatullah Asadi, serginin amacının İslam Emirliği'nin birinci yıldaki zaferini onurlandırmak ve Afgan el sanatları ürünlerini desteklemek olduğunu söylüyor.

15 Ağustos'ta ABD işgalinin sona ermesi, başkent de dahil olmak üzere ülkenin her yerinde söz konusu sergiler ve spor oyunları başlatılarak kutlandı.