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Dünya Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü
Dünya

Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil'in batısında bir eğitim merkezinde, sınav girişi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 09:52:00 -
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil'in batısında bir eğitim merkezinde, sınav girişi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın başkenti Kabil'in batısında bulunan bir eğitim merkezinde sınav girişi sırasında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kabil Polis Sözcüsü Khalid Zadran, kentin batısındaki Kaj adlı eğitim merkezindeki öğrencilerin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Kabil'in 13. ilçesinde bugün üniversiteye hazırlık giriş sınavının yapıldığı Kaj adlı eğitim kursuna saldırı düzenlendi. Edinilen ilk bilgilere göre 19 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı” ifadelerini kullandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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