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Dünya Kabil'de Cuma namazı sonrası bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var...
Dünya

Kabil'de Cuma namazı sonrası bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Afganistan'ın Kabil kentinde Cuma namazı çıkışında bombalı bir saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken, sorumlunun DAEŞ olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 16:22:00 - 2022-09-23 16:42:32

Kabil kentinde Cuma namazı çıkışında düzenlenen bombalı saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öğrenilirken, saldırıdan DAEŞ sorumlu tutuldu.

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, Vezir Ekber Han Cami önünde gerçekleşen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Zadran saldırıda hayatını kaybedenler olduğunu söyledi.

Kabil'deki Emergency Hastanesi'nden yapılan açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

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