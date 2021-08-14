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Dünya

Kabil yönetimi lideri Eşref Gani’den Afganistan açıklaması: Savaşa devam!

Kabil yönetimi lideri Eşref Gani, Afganistan'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 23:45:00 -
Kabil yönetimi lideri Eşref Gani’den Afganistan açıklaması: Savaşa devam!

Kabil yönetimi lideri Eşref Gani, Afganistan'da son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'ın çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Gani, ülkenin tamamında neler olduğuna dair bilgisinin olduğunu kaydetti.

Çatışmalarda ölenler için baş sağlığı dileyen Gani, silahlı güçleri yeniden seferber edebilmenin en büyük öncelikleri olduğunu söyledi.

Gani, istikrarsızlığı, şiddeti ve halkın yerinden edilmesini önlemek istediğini dile getirirken, cumhurbaşkanlığı görevine devam edeceğini belirtti ve şunları söyledi: "Vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz devam ediyor."

Bölge kaynakları, Gani'nin istifa etmesinin beklendiğini öne sürmüştü. Ancak Gani, konuşmasında göreve devam edeceğinin altını çizdi.

Son süreç

Afganistan'da Taliban Ağustos ayı başından bu yana vilayet merkezlerini kontrol altına almaya başladı.

6 Ağustos'tan bugüne 34 vilayet merkezinin 19'u Taliban kontrolüne girdi. Taliban'ın ilerleyişi sürerken, ABD hareketin 72 saat ile 1 hafta arası bir süreçte başkent Kabil'i kuşatabileceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Mepa News

 

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