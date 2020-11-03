  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi
Dünya

Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Afganistan'ın başkentinde yer alan Kabil Üniversitesine dün düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:09:00 -
Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 35'e yükseldi

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ne dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e çıktığını ve yaralı sayısının da 50 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan ederek hayatını kaybedenlerin intikamını ağır şekilde alacaklarını söyledi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Önce saldırılar ardından çatışma

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesi'ne öğle saatlerinde bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün sınav olduğu biliniyordu, saldırı da bu bölümde düzenlendi.

Ayrıca üniversitede dün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışının yapılması planlanıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı
Medya

Kuruluş Osman'a bomba transfer! Dünyaca ünlü isim diziye katıldı

Diriliş Ertuğrul'un devamı olan reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a flaş bir isim katıldı.
Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar
Gündem

Flaş...Flaş...Teröristbaşı Gülen’den yeni şifreli mesajlar

Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak, teröristbaşı Fetullah Gülen’in Pensilvanya’da yeni yaptığı bir konuşmanın şifrelerini ..
Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu
Dünya

Viyana saldırısında yeni gelişme! Saldırganın kimliği belli oldu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gece düzenlenen terör saldırısına ilişkin Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, terör saldırısına il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay