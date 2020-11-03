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Aktüel Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Aktüel

Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi - Saldırının ardından ülkede ulusal yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:09:08 -
Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine dün öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye çıktığını ve yaralı sayısının da 22 olduğunu açıkladı.

Öte yandan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, saldırıda hayatını kaybedenler için bugün ulusal yas ilan ederek hayatını kaybedenlerin intikamını ağır şekilde alacaklarını söyledi.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

- Önce saldırılar ardından çatışma

Ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, üniversite etrafındaki tüm yolların trafiğe kapatıldığını ve öğrencilerin çoğunun tahliye edildiğini açıklamıştı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edilmişti.

- Sınav ve kitap fuarı açılışı vardı

Kabil Üniversitesi Hukuk Fakültesinde dün sınav olduğu biliniyordu, saldırı da bu bölümde düzenlendi.

Ayrıca üniversitede dün birçok üst düzey yetkilinin katılımıyla "Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı"nın açılışının yapılması planlanıyordu.

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