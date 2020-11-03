Kabil Üniversitesi’ne bombalı saldırı: 19 ölü
Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesine düzenlenen bombalı ve silahı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ülkenin en büyük üniversitesi olan Kabil Üniversitesine öğle saatlerinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılar ile sonrasındaki çatışmada, çoğu öğrenci 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Aryen, 22 kişinin yaralandığı, güvenlik güçleri ile saldırganlar arasındaki çatışmanın sona erdiğini belirtti. Sözcü Aryen, 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban’dan yapılan açıklamada, saldırıyla ilgilerinin bulunmadığı ifade edildi.
Helmand’da bombalı saldırı: 7 ölü
Öte yandan; Afganistan’ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti. Afganistan’ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin 7. Sınır Tugayı Komutanı Abdul Vudud Nicrabi ise uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.