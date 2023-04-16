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İSLAM Kabe'yi Ramazan'da 1,5 milyon Müslüman ziyaret etti
İSLAM

Kabe'yi Ramazan'da 1,5 milyon Müslüman ziyaret etti

Yeniakit Publisher
2023-04-16 15:39:00 -
Kabe'yi Ramazan'da 1,5 milyon Müslüman ziyaret etti

Suudi Arabistan, Ramazan ayının 25 günü 1,5 milyonu aşkın Müslüman'ın Kabe'de ibadet ettiğini açıkladı.

Müslümanların heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan'da sona yaklaşıldı. Bu süreçte ziyaretler, ağırlanan misafirler, yapılan yardımlar ve ibadetlerle Ramazan ayı dolu dolu yaşandı. Öte yandan Suudi Arabistan’ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram içerisinde yer alan Kabe de, bu Ramazan büyük bir kalabalığı ağırladı.

Dünyanın dört bir yanında binlerce Müslüman, Kabe’ye akın ederek ziyaretlerde bulundu. İnsan seli kutsal mekanda son yılların en kalabalık günleri yaşandı. Suudi Arabistan Haremeyn İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın ramazan ayının 25. gecesinde 1,5 milyondan fazla Müslüman'ı ağırladığı belirtildi. Yerel basın da bunun ramazan ayının başından bu yana Mescid-i Haram'da kaydedilen en yüksek sayı olduğuna dikkati çekti. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 26 Mart'taki açıklamasında, "daha fazla kişiye ibadet fırsatı vermek için" ramazan ayında herkesin sadece bir kez umre yapabileceğini duyurmuştu.

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