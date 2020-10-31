"Kabe'ye saldırı girişimi" iddiası! Aracıyla girmeye çalıştı

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Kabe'ye arabayla girilmek istendi. Olayın saldırı girişimi olduğu iddia edildi. Yaşananlara ait kamera kaydında, aracın kapıdan geçemediği görülüyor. Mescid-i Haram bölgesinde yaşanılan olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı bildirilmedi. Suudi polisinin saldırganı gözaltına aldığı bildirilirken, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'daki olaya ilişkin ilk açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamaya göre aracı kullanan yüksek hızla gidiyordu ve anormal bir durumdaydı. Gözaltına alınan kişi savcılığa sevk edildi.

Kabe'ye yönelik son saldırı girişimi 27 Ekim 2017 günü yaşanmıştı. Üzerinde boma ile Kabe'ye girmeye çalışan bir kişi, güvenlik görevlilerince engellenince kendisini patlatmış ve 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.