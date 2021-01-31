Kabe'ye hakaret eden alçaklardan mesaj: 'Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı'

Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu alana 'Şahmeran' resmi koyan ve Müslümanların kutsalını temsil eden bir görsele sapkınların paçavrasını iliştiren, sonunda da söz konusu görseli ayaklar altına alan Lut Kavmi'nin torunlarına tepki yağdı.

Çarpıtılmış!

Bugün çektikleri bir video ile tepkilere cevap veren sapkınlar, amaçlarının değerlere hakaret etmek olmadığını iddia ederek, "Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı." dedi.