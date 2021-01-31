  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kabe'ye hakaret eden alçaklardan mesaj: 'Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı'
Gündem

Kabe'ye hakaret eden alçaklardan mesaj: 'Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı'

Kabe görselini ayaklar altına alarak büyük bir hadsizliğe imza atan LGBTİ'li azgınlar bir açıklama videosu yayımlayarak, "Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 22:37:00 -

Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu alana 'Şahmeran' resmi koyan ve Müslümanların kutsalını temsil eden bir görsele sapkınların paçavrasını iliştiren, sonunda da söz konusu görseli ayaklar altına alan Lut Kavmi'nin torunlarına tepki yağdı.

Çarpıtılmış!

Bugün çektikleri bir video ile tepkilere cevap veren sapkınlar, amaçlarının değerlere hakaret etmek olmadığını iddia ederek, "Sergimiz de eylemimiz gibi çarpıtıldı." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin
Siyaset

Mustafa Sarıgül'den olay çağrı: İstifa edin

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa eden isimlerle ilgili olarak konuştu.
CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz
Gündem

CHP'li ismin 'İYİ Parti' sözleri Ankara'yı salladı: Ana muhalefeti kaybedebiliriz

CHP'den 3 vekilin istifa etmesinin ardından açıklama yapan CHP eski MYK üyesi Şahin Mengü Ankara kulislerini karıştıracak ifadeler kullandı...
Adıyaman'da kaza! Yaralılar var
Aktüel

Adıyaman'da kaza! Yaralılar var

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay