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Dünya Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık
Dünya

Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık

Batı'ya reform sözü veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın el altından yönettiği ülkede tüm Müslümanları yaralayan gelişmeler yaşanıyor. Müslümanların kutsal mekanı Kâbe'ye yakın bir yerde iki erkek ahlaksızca öpüştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 05:56:00 -

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın yönettiği ülkede kutsallar ayaklar altına alınmaya devam ediyor.

Hukukçu ve dış politika danışmanı yazar Mahmoud Refaat bu gece Mekke'de yaşanan eşcinsel eyleme ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yaplaştı.

"Yıkımın nasıl yapıldığını kendi gözlerinizle izleyin" diyerk bir video paylaşan Refaat, iki erkeğin ahlaksızca öpüştüğü yerin halka açık bir yer olduğunu vurguladı.

Refaat, rezaletin yaşandığı yerin Mescid'i Haram'ın hemen yakınlarında bulunan Makkah Al-Mukarramah'ta yaşandığını açıkladı.

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