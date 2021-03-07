Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık
Batı'ya reform sözü veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın el altından yönettiği ülkede tüm Müslümanları yaralayan gelişmeler yaşanıyor. Müslümanların kutsal mekanı Kâbe'ye yakın bir yerde iki erkek ahlaksızca öpüştü.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın yönettiği ülkede kutsallar ayaklar altına alınmaya devam ediyor.
Hukukçu ve dış politika danışmanı yazar Mahmoud Refaat bu gece Mekke'de yaşanan eşcinsel eyleme ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yaplaştı.
"Yıkımın nasıl yapıldığını kendi gözlerinizle izleyin" diyerk bir video paylaşan Refaat, iki erkeğin ahlaksızca öpüştüğü yerin halka açık bir yer olduğunu vurguladı.
Refaat, rezaletin yaşandığı yerin Mescid'i Haram'ın hemen yakınlarında bulunan Makkah Al-Mukarramah'ta yaşandığını açıkladı.