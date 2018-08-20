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Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı

Yarın değiştirilmesi planlanan Kabe-i Muazzama'nın örtüsü meydana gelen fırtına sebebi ile açıldı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17

Yarın değiştirilmek üzere sökülen Kabe örtüsü Mekke’de meydana gelen fırtına sonucu açıldı.

HACI ADAYLARI HEM ŞAŞIRDI HEM DE KORKTU

Kâbe’nin büyük bir kısmını daha önce hiç açık görmeyen hacılar şaşkınlık yaşadı.

Arafat’a doğru yola çıkan hacı adayları fırtına sebebi ile zor anlar yaşarken, Kâbe’nin örtüsünün açılması hacı adaylarını korkuttu.

KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Eskisi alınırken, aynı anda yenisi çekilen Kabe örtüsünün değiştirilme işlemi saatler sürüyor. Arefe akşamı değiştirilmeye başlanan Kabe örtüsü, bayram sabahına kadar değiştirilmiş oluyor.

Saf ipek ve 4 altın parçadan oluşan 47 metre uzunluğundaki Kabe örtüsünün üzerinde altın ve gümüş işlemeli ayet ve dualar da bulunuyor.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:17
  1. Mekke
  2. Kabe

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