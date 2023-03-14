Kabe'de yaptığı terbiyesizlik çok konuşulmuştu! O isimden flaş karar

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen ve Aslı Şen'in 22 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. Evlerini ayıran ve birbirlerini takipten çıkan çift, evliliklerini kurtarmak için bir süredir uğraşsa da bu çabaları karşılıksız kaldı. Ünlü çift, geçtiğimiz gün Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada 23 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden biri olan Aslı Şen, geçtiğimiz aylarda umreye gitmişti. Arka fona Kabe'yi alarak sahibi olduğu markanın ürettiği el kreminin reklamını yapan Aslı Şen, büyük tepki çekmişti.



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