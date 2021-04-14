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Dünya Kabe'de korona önlemli teravih namazı
Dünya

Kabe'de korona önlemli teravih namazı

Koronavirüs önlemlerinin üst seviyede tutulduğu Mekke'de teravih namazı sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek kılındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 08:47:00 -

Dünya genelinde koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken Ramazan ayı bu yıl da tedbirlerin gölgesinde geçiyor.

Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine’deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da, hem Mescid-i Nebevi'de sterilizasyon çalışmalarının sürekli gerçekleştirildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınacağını duyurmuştu.

Al Sudais, iki camide ibadet edenlerin tüm uluslararası sağlık standartlarını karşılayan güvenli bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirileceğini söylemişti.

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