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Aktüel Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı
Aktüel

Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 12:03:47 -
Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberine göre, ülkede yaşayanların, Mescid-i Haram'da namaz kılmasına izin verildi.

Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığının Twitter hesabından da, Mescid-i Haram'da sabah namazı kılan cemaatin fotoğrafları paylaşıldı.

Suudi Arabistan'da 4 Ekim'de de ülkede yaşayanlar için umre ziyaretleri başlamıştı.

İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

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