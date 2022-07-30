Kabe örtüsünün hikayesini merak ettiniz mi? İşte en detaylı anlatım!

Mekkem ve Medinem isimli Instagram hesabı, Kabe örtüsünün değiştirilmesine dair bilgilendirici bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda kullanılan ifadeler şu şekilde:

"Kabe örtüsü normalde Kurban Bayramı arefe günü değiştirildi. Bu sene alınan yeni karar göre bundan sonra Hicri yılbaşı yani 1 Muharrem günü değiştirilecek.

Kabe-i Muazzama örtüsünün yapıldığı fabrikada 114 kişi çalışıyor ve her sene iki ayrı örtü dikiliyor. Birisi Kabe için, diğeri ise yede olarak bekletiliyor.

Kabe örtüsünün değiştirilmesinde 80 görevli çalışıyor.

Kabe örtüsü fabrikadan TIR'a yükleniyor.

80 işçinin başında 35 yıllık ustalar var. Tecrübeli bir ekip yani. Fabrikada her yıl 670 kilo ağırlığında saf ipekten olan Kabe örtüsü dokunuyor.

670 kilogram ağırlığındaki örtünün toplam alanı 658 metrekare, 14 metre uzunluğunda, 101 santimetre genişliğinde ve toplamta 47 top kumaş kullanılıyor.

Tavaf alanına önceden görevliler taşırdı, şimdi özel bir araç yapılmış gördüğüm kadarıyla."

Videoda, paylaşımın tümünü okuyabilirsiniz.