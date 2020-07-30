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Dünya

Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeys: Herkese ulaşacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, Hac ibadetiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:54:00 - 2020-07-30 15:57:22
Kabe İmamı Abdurrahman es-Sudeys: Herkese ulaşacak

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, Arafat hutbesinin bu yıl 10 dilde tercüme edeceğini açıkladı.

Suudi Arabistan’da bu yıl Hac ibadeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle benzeri görülmemiş önlemlerin gölgesinde başladı.

Sıcaktan korunmak için şemsiye kullanan hacı adayları, salgına karşı maske takıp, sosyal mesafeye uyarak Kabe’yi tavaf etti.

Hacı adayları, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek gerçekleştirdikleri tavafın ardından otellerine döndü.

Diğer yandan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, Arafat hutbesinin 10 dilde tercüme edeceğini bildirdi.

Şeyh Dr. Sudeys, bu yıl eklenecek diller arasında Çince’nin de yer aldığını söyleyerek, ilave edilen tercüme diller ile Arafat hutbesindeki mesajın dünya genelindeki Müslüman olan veya olmayan herkese ulaşacağına vurgu yaptı.

Arafat hutbesinin tercümelerinin Makkah LİVE TV ve Madinah LİVE TV’den canlı olarak verileceği bilgisini veren Şeyh Dr. Sudeys, geçtiğimiz yıl 2 milyon olan izleyici sayısının bu yıl 50 veya 100 milyon olacağının tahmin edildiğini belirtti.

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