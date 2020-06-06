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Aktüel

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

Seferler, Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-06-06 16:12:24 -
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza

İSTANBUL (AA) - Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Pazartekke İstasyonu yakınlarında, katener hattında arıza meydana geldi.

Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, şu bilgilere yer verildi:

"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Cevizlibağ istasyonları arasında yapılmaktadır."

Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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