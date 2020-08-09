Kabartma tozu ile pişi nasıl yapılır?

Hamur mayasız olduğu için bekletmeden direkt olarak yapabilirsiniz. Tek sorun, dinlendirmediğinizde hamuru açarken çekecektir. Dolayısıyla birkaç dakika dinlendirmek, işinizi kolaylaştırır.

Malzemeler

Yarım su bardağı yoğurt

çeyrek su bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

tuz

Bütün sıvı malzemeleri derin bir kaba alın ve katıları yavaşça ilave edin. Kulak memesi kıvamında, orta sertlikte bir hamur elde edin ve 2 bezeye ayırın.

Bezelerden birini açın ve bardakla yuvarlak keserek, diğer beze için de aynı işlemleri gerçekleştirin.

Şimdiden afiyet olsun...