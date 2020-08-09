Kabartma tozu ile pişi nasıl yapılır?
Kabartma tozu ile pişi nasıl yapılır? Hemen hazırlanan, kolay bir tarifi sizler için derledik. Pratik bir şekilde, zorlanmadan ve tam kıvamında tutturabileceğiniz bu tarifin püf noktaları, haberin detayında yer alıyor. Peki ama pişi nasıl yapılır? Kabartma tozuyla, mayasız hazırlanan pişi hamuru nasıl yoğurulur ve açılır? İşte detaylar ve tarifte kullanılan malzemeler...
Hamur mayasız olduğu için bekletmeden direkt olarak yapabilirsiniz. Tek sorun, dinlendirmediğinizde hamuru açarken çekecektir. Dolayısıyla birkaç dakika dinlendirmek, işinizi kolaylaştırır.
Malzemeler
- Yarım su bardağı yoğurt
- çeyrek su bardağı sıvı yağ
- 1 yumurta
- 1 paket kabartma tozu
- Aldığı kadar un
- tuz
Bütün sıvı malzemeleri derin bir kaba alın ve katıları yavaşça ilave edin. Kulak memesi kıvamında, orta sertlikte bir hamur elde edin ve 2 bezeye ayırın.
Bezelerden birini açın ve bardakla yuvarlak keserek, diğer beze için de aynı işlemleri gerçekleştirin.
Şimdiden afiyet olsun...