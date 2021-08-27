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Sağlık Kabak tatlısını tescillediler
Sağlık

Kabak tatlısını tescillediler

Aydın'ın eşsiz lezzetlerinden biri olan kabak tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 17:27:00 -
Kabak tatlısını tescillediler

Aydın'a özgü "kabak tatlısı"nın coğrafi işaret tesciliyle koruma altına alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret başvurusu yapılan, "Aydın kabak tatlısı"nın tescil süreci tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kentte üretilen ürünlerin değerinin artırılması için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Tüketicilerin doğru ürünlerle buluşmasını önemsediklerine dikkati çeken Çerçioğlu, "Üretime verdiğimiz desteğin yanı sıra ürünlerimizin korunmasına yönelik coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için Aydın ile ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla ürünlerimizin değeri artıyor, kazanan yine üreticilerimiz ve doğru ürünle buluşan biz tüketiciler oluyor." ifadelerini kullandı.

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