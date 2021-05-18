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Kadın - Aile Kabak salatası nasıl yapılır? Taze soğanlı kabak salatası tarifi
Kadın - Aile

Kabak salatası nasıl yapılır? Taze soğanlı kabak salatası tarifi

Kabaklı soğanlı salata | Havalar ısındıkça ferahlatacak salata tarifleri daha çok merak edilmeye başlanıyor. Kabak ve yeşil soğan ile yapabileceğiniz bir salata hazırlayabilirsiniz. Peki, soğanlı yoğurtlu salata nasıl yapılır? Kabaklı yoğurtlu kolay salata nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 00:46:00 -
Kabak salatası nasıl yapılır? Taze soğanlı kabak salatası tarifi

Salatalar sofraların olmazsa olmazlarındandır. Havalar ısındıkça yoğurtlu soğuk salatalar daha çok tercih edilmeye başlandı. Peki, kabaklı yoğurtlu tarif nasıl yapılıyor?

Taze soğanlı kabak salatası tarifi

Malzemeler:

  • 3 adet kabak
  • 3 adet taze soğan
  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 1-2 diş sarımsak
  • 6-7 dal dereotu
  • Tuz
  • Zeytinyağı

Kabak salatası nasıl yapılır?

Öncelikle taze soğanları küçük küçük doğrayın.

Kabakları da soyup rendeleyin.

Bir tavaya zeytinyağı alıp soğanı soteleyin.

Soğanın ardından kabağı ve sarımsağı ekleyin.

Son olarak tuz ekleyip kabak yumuşayana kadar pişirin.

Salatanız soğuduğunda yoğurdu ekleyin ve karıştırın.

Servis aşamasında salatanızı dereotu ve cevizle süsleyebilirsiniz.

Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet
Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet

Kadın - Aile

Diyet için kabaklı omlet tarifi | Lor peynirli kabaklı omlet

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