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Kadın - Aile Kabak reçeli tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak reçeli tarifi
Kadın - Aile

Kabak reçeli tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak reçeli tarifi

Kabak reçeli, kışın kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 13:06:00 -
Kabak reçeli tarifi, nasıl yapılır? Kolay kabak reçeli tarifi

Kabak reçeli, kışın kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacak. Peki, kabak reçeli nasıl yapılır? İşte balkabağı reçeli tarifi...

Malzemeler

  • 1-2 kilo arası turuncu renkli bal kabağı
  • 4 su bardağı şeker

Yapılışı

İlk önce, kabakların kalın dış kabuğunu soyalım. Sonra küp küp doğrayalım. Doğranan kabakları iyice yıkadıktan sonra, suyunu süzdürelim. Sonra yapacağımız tencereye alıp, şekeri ilave edelim. Şeker artar veya azalabilir kendi damak zevkinize göre ama kabak reçeli de şekersiz iyi olmuyor ☺ Bir gece kabakları bekletelim. Sabah kalktığınızda, kabakları şekeri erimiş su içinde bulacaksınız. En küçük ocağın gözünde, kaynayana kadar pişirelim. Kaynadığında altını en kısığa getirip, yavaş yavaş pişirelim. Çatalla pişip pişmediğini kontrol edelim. Genelde yarım saat kadar da kısıkta kaynadığında, pişmiş olur. Afiyet olsun

 

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