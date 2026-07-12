7 saatlik operasyonla çıkarıldı ama... Otomobiliyle denize uçtu
Antalya Gazipaşa'da otomobiliyle uçurumdan denize düşen Ahmet Miraç Gizler, yaklaşık 7 saat süren operasyonla helikopterle çıkarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya Gazipaşa'da otomobiliyle uçurumdan denize düşen Ahmet Miraç Gizler, yaklaşık 7 saat süren operasyonla helikopterle çıkarıldı ancak hastanede hayatını kaybetti.
Antalya’da otomobiliyle uçurumdan denize düşen sürücü için ekipler saatlerce mücadele etti.
Dün sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesi Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ahmet Miraç Gizler idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı. Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, kayalık ve çalılık alana savrulurken, otomobil ise uçurumdan denize düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yol seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıdaki sarp arazide ağır yaralı halde bulunan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Arazi şartlarının elverişsiz olması nedeniyle yaralının karayoluna çıkarılamaması üzerine denizden tahliye seçeneği değerlendirildi.
Ancak sarp kayalıklar ve olumsuz şartlar nedeniyle bu yöntem de uygulanamayınca bölgeye helikopter yönlendirildi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından bulunduğu noktadan helikopterle alınan Ahmet Miraç Gizler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gizler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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