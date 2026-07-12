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Hayat-Aktüel
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Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

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AA Giriş Tarihi:

Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından temizleniyor.

#1
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüler kamu yararına çeşitli görevlerde yer alıyor.

#2
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Bu kapsamda kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Hazarbaba ve Mastar Dağları arasında yer alan, 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nde çevre temizliği çalışması başlatıldı.

#3
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Yaz tatilinin başlamasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Hazar Gölü'nün kıyı şeridinin temizliği için 55 yükümlü görevlendirildi.

#4
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

İhtiyaç durumunda bölgede temizlik yapan yükümlüler, ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı kıyılarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

#5
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, yükümlülerin eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmalarını amaçladıklarını söyledi.

#6
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Hazar Gölü çevresinde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Pirinççi, şunları kaydetti:

#7
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

"Bu faaliyet bizim açımızdan ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma değil. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç bildirildiği her zaman yükümlülerimizi kamu yararına yürütülen çalışmalara yönlendiriyoruz.

#8
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Geçen yıl da Hazar Gölü çevresinde benzer temizlik faaliyetleri gerçekleştirerek doğal çevrenin korunmasına katkı sunduk. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan her dönemde kamu yararına çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz."

#9
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Denetimli serbestlik sisteminin yalnızca yükümlülüklerin yerine getirildiği bir uygulama olmadığını ifade eden Pirinççi, sistemin bireylerin topluma karşı sorumluluk bilinci kazanmasını ve yeniden topluma uyum sağlamasını hedefleyen önemli bir iyileştirme süreci olduğunu belirtti.

#10
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Pirinççi, yükümlülerin kamu yararına yürütülen çalışmaların topluma fayda sağladığını ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

#11
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

"Hazar Gölü, Elazığ'ın en önemli doğal ve turizm değerlerinden biridir. Yaz aylarında ilimizden ve çevre illerden çok sayıda vatandaşımız burada vakit geçiriyor. Biz de vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve güzel bir ortamda tatil yapabilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.

#12
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Yükümlülerimizin emekleriyle sadece çevre temizliği yapılmıyor aynı zamanda doğal güzelliklerimizin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlanıyor. Hazar Gölü sahilleri, yükümlülerimizin emekleriyle güzelleşiyor.

#13
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz, ortaya koydukları özverili çalışmalarla sadece çevre temizliği yapmıyor aynı zamanda ortak yaşam alanlarımızın korunmasına, doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere aktarılmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına da önemli katkı sunuyor.

#14
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Her ihtiyaç duyulduğunda sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte bu eşsiz doğada huzur ve güven içerisinde vakit geçirmesi, temiz bir çevrede yaz tatillerini geçirebilmesi bizim için büyük bir mutluluktur."

#15
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Vatandaşlara çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Pirinççi, şunları aktardı: "Çevremizi korumak sadece kurumların görevi değildir. En büyük sorumluluk bu alanları kullanan biz vatandaşlara düşüyor.

#16
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Piknik yaptığımız ve dinlendiğimiz alanları temiz bırakalım, çöplerimizi çöp kutularına atalım, doğaya gelişigüzel atık bırakmayalım. Çevreyi kirletmek birkaç saniye sürerken temizlemek saatlerce emek gerektiriyor.

#17
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Bugün yükümlülerimizin büyük emek harcayarak topladığı atıkların hiç oluşmaması hepimizin göstereceği küçük bir duyarlılıkla mümkündür."

#18
Foto - Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

Doğayı korumanın gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Pirinççi, müdürlük olarak kamu yararına yürütülen çalışmalara ihtiyaç duyulan her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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