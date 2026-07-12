Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar

"Hazar Gölü, Elazığ'ın en önemli doğal ve turizm değerlerinden biridir. Yaz aylarında ilimizden ve çevre illerden çok sayıda vatandaşımız burada vakit geçiriyor. Biz de vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve güzel bir ortamda tatil yapabilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.