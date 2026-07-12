Tatilcilerin kirlettiği sahili tatilciler için temizliyorlar
Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından temizleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü sahilleri, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından temizleniyor.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yükümlüler kamu yararına çeşitli görevlerde yer alıyor.
Bu kapsamda kent merkezine 26 kilometre uzaklıkta, Hazarbaba ve Mastar Dağları arasında yer alan, 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü'nde çevre temizliği çalışması başlatıldı.
Yaz tatilinin başlamasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Hazar Gölü'nün kıyı şeridinin temizliği için 55 yükümlü görevlendirildi.
İhtiyaç durumunda bölgede temizlik yapan yükümlüler, ziyaretçilerin yoğun olarak kullandığı kıyılarda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.
Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, yükümlülerin eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmalarıyla topluma faydalı bireyler olarak kazandırılmalarını amaçladıklarını söyledi.
Hazar Gölü çevresinde kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdiklerini belirten Pirinççi, şunları kaydetti:
"Bu faaliyet bizim açımızdan ilk kez gerçekleştirilen bir çalışma değil. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ihtiyaç bildirildiği her zaman yükümlülerimizi kamu yararına yürütülen çalışmalara yönlendiriyoruz.
Geçen yıl da Hazar Gölü çevresinde benzer temizlik faaliyetleri gerçekleştirerek doğal çevrenin korunmasına katkı sunduk. Bundan sonra da ihtiyaç duyulan her dönemde kamu yararına çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz."
Denetimli serbestlik sisteminin yalnızca yükümlülüklerin yerine getirildiği bir uygulama olmadığını ifade eden Pirinççi, sistemin bireylerin topluma karşı sorumluluk bilinci kazanmasını ve yeniden topluma uyum sağlamasını hedefleyen önemli bir iyileştirme süreci olduğunu belirtti.
Pirinççi, yükümlülerin kamu yararına yürütülen çalışmaların topluma fayda sağladığını ve sosyal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Hazar Gölü, Elazığ'ın en önemli doğal ve turizm değerlerinden biridir. Yaz aylarında ilimizden ve çevre illerden çok sayıda vatandaşımız burada vakit geçiriyor. Biz de vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve güzel bir ortamda tatil yapabilmesine katkı sunmaya çalışıyoruz.
Yükümlülerimizin emekleriyle sadece çevre temizliği yapılmıyor aynı zamanda doğal güzelliklerimizin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlanıyor. Hazar Gölü sahilleri, yükümlülerimizin emekleriyle güzelleşiyor.
Kamuya yararlı işlerde görev alan yükümlülerimiz, ortaya koydukları özverili çalışmalarla sadece çevre temizliği yapmıyor aynı zamanda ortak yaşam alanlarımızın korunmasına, doğal güzelliklerimizin gelecek nesillere aktarılmasına ve toplumsal farkındalığın artırılmasına da önemli katkı sunuyor.
Her ihtiyaç duyulduğunda sahada olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte bu eşsiz doğada huzur ve güven içerisinde vakit geçirmesi, temiz bir çevrede yaz tatillerini geçirebilmesi bizim için büyük bir mutluluktur."
Vatandaşlara çevre konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulunan Pirinççi, şunları aktardı: "Çevremizi korumak sadece kurumların görevi değildir. En büyük sorumluluk bu alanları kullanan biz vatandaşlara düşüyor.
Piknik yaptığımız ve dinlendiğimiz alanları temiz bırakalım, çöplerimizi çöp kutularına atalım, doğaya gelişigüzel atık bırakmayalım. Çevreyi kirletmek birkaç saniye sürerken temizlemek saatlerce emek gerektiriyor.
Bugün yükümlülerimizin büyük emek harcayarak topladığı atıkların hiç oluşmaması hepimizin göstereceği küçük bir duyarlılıkla mümkündür."
Doğayı korumanın gelecek nesillere karşı da bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Pirinççi, müdürlük olarak kamu yararına yürütülen çalışmalara ihtiyaç duyulan her alanda destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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