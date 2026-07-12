Zehirlenme iddiası ülkede karpuz satışını durdurdu!

Cezayir'de bu yıl rekor seviyede gerçekleşen karpuz üretimi, sosyal medyada yayılan gıda zehirlenmesi iddiaları nedeniyle üreticiler için büyük bir ekonomik krize dönüştü.

Son günlerde sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, aylarca emek vererek yetiştirdikleri karpuzları satamayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyet gözler önüne serildi. Talebin hızla düşmesiyle birlikte fiyatlar tarihi seviyelere gerilerken, tonlarca karpuzun tarlalarda ve satış noktalarında çürüme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Kriz, karpuz tüketimine bağlı gıda zehirlenmeleri yaşandığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların sosyal medyada hızla yayılmasıyla derinleşti.

Ancak Batna Valiliği, karpuz nedeniyle 135 kişinin zehirlendiği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanlayarak, söz konusu bilgilerin resmi verilere dayanmadığını açıkladı.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığı ile yetkili laboratuvarlar da piyasadaki karpuzlarla toplu gıda zehirlenmeleri arasında bağlantı kuran herhangi bir bilimsel bulgu veya resmi açıklama yayımlamadı.

Resmi açıklamalara rağmen söylentilerin etkisinin sürdüğü, çok sayıda tüketicinin tedbir amacıyla karpuz satın almaktan kaçındığı belirtilirken, üreticiler hükümete pazarlama desteği sağlanması, laboratuvar sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması ve tüketici güveninin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar ise tekil gıda zehirlenmesi vakalarının ürünün bozuk olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak, gıda zehirlenmelerinin çoğu zaman ürünün kendisinden değil, uygun olmayan taşıma, depolama ve hijyen koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

Dünyanın en büyük karpuz üreticileri arasında yer alan Cezayir'de, krizin devam etmesi halinde hem üreticilerin zararının büyümesinden hem de büyük miktarda ürünün israf olmasından endişe ediliyor.