Kabak graten nasıl yapılır? Kabak graten tarifi
Kolay kabak graten tarifi | Dillere destan bir kabak yemeği tarifi arıyorsanız; işte doğru yerdesiniz. Peki, kabak graten nasıl yapılıyor? Kabak graten tarifi | Tam ölçülü kabak graten tarifi
Lezzetiyle damaklarınızı şenlendirecek bir kabak graten tarifi arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Kabak graten tarifi
Malzemeler:
- 3-4 adet kabak
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- 1,5 su bardağı süt
Kabak graten nasıl yapılır?
Kabakları yıkayıp kabuklarını kazıyın. Ardından kabakları dilimleyin.
Cam fırın tepsisine kabakları yerleştirin. Kabakların üzerine fırça ile zeytinyağı sürün.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kabakları 20-25 dakika pişirin.
Bir tavaya yağ ve unu alın.
Ardından sütü azar azar ekleyin. Son olarak tuz ve baharatı ilave edin.
Kabakları fırından alın ve üzerine sosu gezdirin.
Rendelenmiş kaşar peynirini sosun üzerine gezdirin.
Kabak greteni tekrara fırına sürün ve üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.