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Spor
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Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için rekor bir teklif gelirken, sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili kararını verdiği belirtildi.

#1
Foto - Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Süper Lig'de yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Victor Osimhen'in adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yıldız golcüyle yollarını ayırmak gibi bir düşünceleri olmadığını daha önce dile getirmişti.

#2
Foto - Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Ancak Avrupa devlerinin radarında yer alan Osimhen için rekor bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Osimhen için ismi açıklanmayan bir kulüpten 125 milyon euroluk bir teklif geldi. Bu kulübün Real Madrid, Chelse, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.

#3
Foto - Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Galatasaray, Victor Osimhen için gelen 125 milyon Euro'luk astronomik transfer teklifini düşünmeden reddetti. Önümüzdeki sezon Avrupa'da da başarı yakalamak isteyen Galatasaray'ın bu rakama Osimhen'i satmayacağı öğrenildi. Osimhen için gelen rekor teklifi Dursun Özbek'in yeterli bulmadığı ve 150 milyon euro veya üzerinde bir teklif gelmesi halinde masaya oturma kararı aldığı belirtildi.

#4
Foto - Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Galatasaray formasıyla geride kalan sezonda 33 maçta süre alan Victor Osimhen 22 gol ve 8 asist kaydetti. Yıldız golcü, 2024/25 sezonunda kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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