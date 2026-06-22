Yıldız golcü satılıyor mu? Ve Galatasaray, inanılmaz teklif sonrası Osimhen kararını verdi

Ancak Avrupa devlerinin radarında yer alan Osimhen için rekor bir teklifin geldiği ortaya çıktı. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Osimhen için ismi açıklanmayan bir kulüpten 125 milyon euroluk bir teklif geldi. Bu kulübün Real Madrid, Chelse, PSG, Manchester United, Barcelona ve Bayern Münih olma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.